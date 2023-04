[MEDIA’TEK] Mahfousse : Le messager du rire





«La bonne humeur a quelque chose de généreux : elle donne plutôt qu’elle ne reçoit », disait Alain, philosophe français. Cheikh Mahfousse Samb alias Mahfousse distille la joie de vivre depuis sa tendre enfance et arrive à vivre de son art.





2mn 36 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Mahfousse pour tourner LA vidéo qui va le propulser sur la toile. Le comédien y joue une mère qui prépare son chérubin pour la rentrée des classes. Le contenu est saisissant et arrive à capter l’attention de l’internaute de bout en bout. La chanson de Mada Ba ‘sama dome’ joue le reste. L’attention et le soin de cette ‘maman’ parlent aux abonnés qui se voient propulser en enfance. La vidéo, publiée le 07 octobre 2017, fait mouche et cumule 29 millions de vues sur Youtube. Mais au-delà de ce succès, le comédien y montre avec humour les efforts des mères pour la réussite de leurs enfants. «Je m’inspire souvent du vécu quotidien. Les vidéos sur l’enfance font fureur et les gens s’y retrouvent facilement», glisse Mahfousse. Une façon d’éduquer tout en donnant le sourire à ses abonnés





Le sourire est le propre de Mahfousse. Il ne quitte pas le comédien. La joie de vivre se lit clairement sur son visage. Un état d’esprit que l’homme aux dreadlocks transmet à chacune de ses vidéos. Ce «dentiste du rire» se décrit d’ailleurs comme quelqu’un de jamais sérieux avec ses patients. L’initiateur des caméras cachées au Sénégal est loin d’être un comédien ordinaire. Il a toujours tenu à se démarquer des autres avec un style bien à lui. «Je ne fais pas ce que les autres font. Je peux même dire que je suis l’initiateur des caméras cachées», confie-t-il.









Quand la caméra cachée révèle les tares









Mister caméra cachée se fait rapidement un nom sur les réseaux sociaux. Cependant cela n’a pas été évident. Ce nouveau concept ne s’impose pas de lui-même. A ses débuts en 2014, l’homme de 33 ans se faisait lyncher à cause de son style vestimentaire. «Le fait de se mettre dans la peau de chanteuses, de femmes, me valaient quelques railleries», avoue Mahfousse. Certains le traitent de fou, d’homosexuel ou encore de con. «Ce n’était pas facile à encaisser. Mais cela m’a motivé encore plus», relativise-t-il. La persévérance du trentenaire va faire effet sur la toile et l’humoriste surfe naturellement sur cette vague de succès.





«De la saison 1 à la saison 2, les vidéos deviennent les plus vues sur Youtube», dit-il fièrement. Ce dernier explique avoir réussi à fidéliser ce concept. Chaque vendredi, à 21h, le comédien donne rendez-vous à ses 400.000 abonnés sur Facebook et à son million d’abonnés sur Youtube. Mais derrière ces contenus, Mahfousse veut faire passer des messages. A travers ses caméras cachées, l’artiste dénonce le comportement de certains Sénégalais, l’incivisme entre autres. De ceux qui urinent dans la rue en passant par ceux qui jettent les détritus par terre, le comédien ne laisse rien passer. En ‘policier’, Mahfousse n’hésite pas à sévir. «Il est important que le public en tire des leçons et surtout les plus jeunes», estime-t-il.





Un amour inné pour l’humour





C’est souvent de l’enfance que naissent certaines vocations.





Cheikh Mahfousse a développé son amour pour la comédie tout petit. «C’est inné en moi», révèle-t-il. Plus jeune, Mahfousse s’amuse à taquiner ses camarades de classe et les siens. «J’essayais de faire rire tout le monde et j’aimais bien qu’il y ait une bonne ambiance», fait savoir le comédien. Ce dernier confie n’avoir jamais opté pour cet art. Après des études en commerce international, le sieur se lance dans les vidéos. «Ce n’était pas facile de convaincre la famille mais ils ont compris et j’ai pu vivre ma passion», se remémore-t-il





Mahfousse débute avec une vidéo où il imite les bouches de canard et autres mimiques des filles lors de leurs selfies. La séquence obtient 500 likes et cela suffit à donner du courage au novice. Étant le premier influenceur et youtuber à Dakar, le jeune Mahfousse peine à faire fureur. Cependant cela le motive encore plus. «J’ai essayé d’imposer ce nouveau style bien loin de ce que proposaient nos anciens comédiens en une heure voire deux heures. Nous avons essayé de le créer grâce à l’internet en une minute voire deux minutes», explique-t-il. L’humoriste propose ainsi des contenus rapides et très fluides. Au fil du temps, Cheikh Mahfousse Samb a mis en place une entreprise structurée avec une forte communauté.





Mahfousse, plus qu’un prénom





« Ce n’est plus le Mahfousse qui faisait de simples vidéos. C’est devenu maintenant une structure, un label, une entreprise avec beaucoup de gens derrière», indique le trentenaire. La création de contenus est devenue sa principale activité. Avec une forte communauté, le premier sénégalais à atteindre le million sur Youtube arrive à rentabiliser son activité.





Le comédien est devenu l’ambassadeur de plusieurs marques et fait aussi de la publicité. L’artiste a également amélioré ses contenus et propose le concept de ‘prank star’. Grâce à ses complices, Mahfousse piège les célébrités. «J’arrive par exemple à pranker certains artistes en leur proposant un contrat de 5 millions ou des cadeaux. J’en profite pour faire la caméra cachée», informe-t-il. Les pranks ne sont pas seulement destinés à dérider. L’humoriste cherche aussi à montrer que les artistes doivent être plus prudents. Un concept qui a le vent en poupe avec en moyenne 500.000 vues sur Youtube.





Cheikh Mahfousse Samb ne compte pas s’arrêter à ce succès. Le comédien veut dépasser Omar Sy, Jamel Debbouze et souhaite être un artiste international. «Je veux être un grand acteur, un grand réalisateur, un grand scénariste, un grand comédien et beaucoup restent à faire», dit-il. Il faut dire que quand il s’agit d’ambitions, Mahfousse ne rigole pas !