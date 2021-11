Maintien de l’ordre sur la VDN : amateurisme ou négligence de la gendarmerie?

Ce mercredi 10 octobre, lors des manifestations qui ont eu lieu à Dakar suite à l’arrestation des certains leaders de l’opposition, nous avons assisté à une scène insolite sur la VDN lors de l’intervention des gendarmes.







En effet, ces derniers sont arrivés comme s’ils étaient tombés du lit. Ils sont venus sans préparation sur le théâtre des événements et c’est devant les journalistes et les manifestants qu’ils mettaient leurs tenues de combat. Avec des gilets, casques et armures étalés à même le sol, les gendarmes nous ont offert une scène digne d’un « marché samedi » en se mettant à chercher par terre leurs kits de protection. Cet impair n’honore pas ce corps connu pour son sérieux et son professionnalisme.





On peut toutefois reconnaitre qu’ils ont réussi à rétablir l’ordre quelques minutes après leur arrivée.