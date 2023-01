Maintien de la paix en RDC: 140 Officiers de la police sénégalaise récompensés

140 Officiers de la police sénégalaise récompensés

La police sénégalaise continue de récolter des lauriers à l'étranger, grâce à son professionnalisme et son savoir-faire. En effet, 140 limiers ont été décorés en République Démocratique du Congo. Selon une source de Seneweb, ces récipiendaires de médailles viennent de terminer une mission dans le pays susnommé pour le maintien de la paix.





"Après la cérémonie de remise de médailles à Bunia, le Chef de la Composante Police de la MONUSCO a procédé à la décoration de 140 Officiers de Police constitués de la SENFPU 3 et 20 UNPOL du secteur de Béni et Butembo.

Des récipiendaires très émus et satisfaits qui entendent redoubler d'efforts dans l'accompagnement de leur mission quotidienne de Paix et Sécurité au service de la RDC et de son peuple", lit-on dans une note transmise à Seneweb.