Mairie de Bargny : La BR de Dakar démantèle le réseau qui vendait de faux extraits de naissance aux Guinéens

Un scandale secoue la mairie de Bargny où la Brigade de Recherches de Dakar/Faidherbe a démantelé un vaste réseau de faussaires qui vendaient des bulletins de naissance à des ressortissants guinéens. Selon des informations exclusives de Seneweb, les hommes du Major Abdou Aziz Kandji ont éventré cette mafia dirigée par l'agent municipal A. Ndoye. Ainsi le cerveau, son ami d'enfance A.M. Ndour et A. Ly séjournent actuellement en prison. Révélations explosives !





La Brigade de Recherches de Dakar/Faidherbe s'est encore vaillamment distinguée en réalisant un grand exploit ! Ces hommes en bleu ont frappé fort dans une grosse mafia basée dans la municipalité de Bargny.



Selon des sources de Seneweb proches du parquet, les hommes du Major Abdou Aziz Kandji ont éventré un vaste réseau de faussaires sous la houlette d'un agent de cette mairie surnommée. Ce dernier vendait des faux extraits de naissance à des ressortissants guinéens en complicité avec des membres de sa bande.



L'agent municipal A. Ndoye étant chargé de la transcription des actes d'État-civil en a profité pour confectionner de faux documents. Et l'agent de sécurité A.M.Ndour, par ailleurs ami d'enfance dudit cerveau recrutait des étrangers désireux [...].



Après avoir bénéficié d'une carte d'identité nationale sénégalaise à l'aide d'un faux extrait confectionné par l'agent municipal de Bargny A.Ndoye, le ressortissant guinéen Mouhamed a intégré ce réseau de faussaires. Également, il était chargé de convaincre et mettre en rapport ses compatriotes avec l'ami d'enfance du chef de la bande. A son tour, ce dernier, agent de sécurité de son état, récupérait l'agent de ces Guinéens désireux d'avoir des bulletins de naissance en vue d'obtenir la nationalité sénégalaise.



Après avoir encaissé sa commission, l'agent de sécurité A.M.Ndour versait un montant de 25 000 francs à l'agent municipal A.Ndoye qui confectionnait, par la suite, le faux acte de naissance avec l'entête de la mairie de Bargny d'après des sources de Seneweb proches du parquet.



A travers cette démarche frauduleuse, plusieurs ressortissants guinéens ont déjà bénéficié de documents administratifs sénégalais. Parmi eux, les deux frères A.Ly et S.Ly.



Mais, ayant eu écho des agissements de ce vaste réseau, le chef de la BR de Dakar a mis en branle la machine judiciaire contre ces faussaires. Ainsi, mission a été donnée aux redoutables pandores de cerner cette mafia.



A l'issue de leurs investigations, ces hommes en bleu ont cravaté le cerveau de la bande A.Ndoye, son ami d'enfance A.M.Ndour et le ressortissant guinéen A.Ly. En effet, ces faussaires sont tombés respectivement en centre ville de Dakar et Bargny.



Déféré au parquet pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques, et obtention indue de documents administratifs, le trio dont l'agent municipal-chef de gang, a été placé sous mandat de dépôt. Également, les autres personnes impliquées dans cette mafia sont dans la ligne de mire des redoutables pandores de la Brigade de Recherches de Faidherbe.