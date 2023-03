Mairie de Dakar : Grogne des volontaires municipaux

D’après LeQuotidien, une ambiance électrique règne à la Mairie de Dakar où l’édile, Barthélémy Dias, fait face à sa première crise majeure. Des volontaires municipaux, en colère, réclament des arriérés de salaire. “Pour la grande partie, il s’agit de 2 mois, et il y a un autre groupe, une vingtaine d’agents, pour qui cela dure depuis 5 mois”, a recueilli le journal.





Lequel souligne que plusieurs dizaines de ces agents, qui perçoivent 60 000 F CFA, sur la base d’un contrat renouvelé en décembre dernier, ont déjà tenu un sit in à l’entrée et sur le parvis de l’Hôtel de ville. Ils espèrent rentrer dans leurs fonds lundi ou mardi. Faute de quoi, ils menacent de durcir le ton.





La tension persiste même si du côté de l’équipe municipale, on annone le paiement avant mercredi. Car, la source évoque une autre revendication des agents municipaux concernant 500 postes qui attirent la convoitise de l’équipe dirigeante de la Mairie, pour y caser une clientèle politique.





Lors des renouvellements prévus en décembre dernier, l’équipe municipale “voulait mettre ses hommes”, en remplacement des agents en poste “depuis plus de 10 ans.” Une volonté prêtée à l’équipe de Barthélémy Dias qui s’est heurtée au refus des agents.