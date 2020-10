Mairie de Guédiawaye : Les artistes trainent Aliou Sall devant l’Ofnac

Le torchon brûle entre le maire de Guédiawaye, Aliou Sall et les artistes de ladite ville. Ces derniers ont saisi l’Ofnac d’une plainte ce jeudi 15 octobre 2020 pour dénoncer la gestion, par le maire, des fonds alloués à la culture. Une grosse nébuleuse que les acteurs culturels n’entendent pas laisser impunie. Dans un communiqué repris par Igfm, ils demandent la lumière sur « les subventions de 2017 distribuées n’importe comment ».





« Qu’en est-il aussi des 16 millions de 2018 attribués par le Conseil municipal aux activités culturelles. Ce montant n’a jamais profité à la culture et on ne voit nulle part où ça a été aussi réaffecté par le Conseil municipal dans une autre rubrique », dénoncent Pape Meïssa Diop et Cie.









Pire encore, révèlent les acteurs culturels de Guédiawaye : « le 23 juin 2018, le maire Aliou Sall avait convié la presse et certains acteurs culturels à une conférence de presse pour lancer officiellement le Festival International de Guédiawaye 'Cultures et Musiques ethniques', pour les 06 et 07 octobre 2018. Des années sont passées et il n’y a pas eu l’ombre d’un festival encore moins d’informations liées à l’annulation ou au report de cette manifestation ».









Ainsi, après plusieurs contestations à travers des sit-in, les acteurs culturels de Guédiawaye ont décidé de porter l’affaire devant l’Ofnac.