Mairie de Ziguinchor: Ousmane Sonko, Doudou Ka et le mouton de Tabaski

Entre le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko et Doudou Ka (responsable local de l’Apr), l’inimitié ne changera pas de sitôt. Et pour cause! Depuis le violent affrontements des deux camps à la veille des dernières élections locales de janvier 2022, les deux hommes politiques se sont inscrits dans une farouche adversité. Ceci, au point que les rares actes de civilité sont mal perçus. C’est le cas du dernier geste posé par le Directeur général d’Aibd SA.





Sacrifiant, à l’en croire, à une tradition qu’il perpétue depuis des années en offrant, à chaque fête de Tabaski, un mouton au maire de Ziguinchor, Doudou ka a vu son acte de « courtoisie » décliné par le nouveau maire, Ousmane Sonko.





Offusqué, Kâ fait un tweet très corrosif pour fustiger « un mauvais coup à l’humanisation de la politique ». « L’esprit de responsabilité ne se décrète pas. #SonkoOficiel a refusé le mouton que j'offre à mon maire de #Ziguinchor à chaque #tabaski. C'est son droit. Mais quel mauvais coup à l’humanisation de la politique. Un aveu d’une faiblesse qui mélange courtoisie et rivalité politique », martèle-t-il.