Mairie Gueule Tapée : Comment la mafia des cantines a été démantelée

Babacar Diop, 1er adjoint au maire de la commune de Fass-Gueule Tapée-Colobane, est poursuivi pour escroquerie sur un projet de construction de cantines au marché Colobane.



Ce, suite à une plainte déposée par des commerçants. Idrissa Fall, secrétaire général des marchands ambulants de Colobane, est aussi tombé.



Depuis trois ans, des commerçants avaient versé chacun 2 millions pour une cantine; des marchands ambulants, entre 300 et 350.000 Fcfa, pour des tables fictives.



Babacar Diop, responsable socialiste, a usé de son statut d’adjoint au maire pour mettre en œuvre son projet alors que son action n’est basée aucune base légale.



Il n’a produit aucun acte qui prouve qu’il a reçu de l’argent des commerçants, rapporte Libération dans sa parution du jour.



De simples décharges écrites à main levée et ne comportant aucun timbre ou sceau de la mairie ont été fournies aux souscripteurs avec sa signature. Les cantines étaient vendues à 2 millions Fcfa. Babacar Diop a reconnu avoir reçu 26,5 millions Fcfa.



Jugé le 8 juillet dernier, le parquet a requis contre le premier adjoint au maire un an de prison dont 6 mois ferme. L’affaire est mise en délibéré le 18 juillet prochain.