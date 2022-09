Maïssa Mahecor Diouf en croisade contre les inondations à Fatick

La détresse des populations Fatickoises qui ont subi les dégâts collatéraux des inondations et l'inquiétude de celles qui vivent l'angoisse face aux averses qui n'en finissent plus de tomber préoccupent au premier chef Maïssa Mahecor Diouf.





Le Directeur général de Safru SA comme à son habitude, est allé avec promptitude au chevet des habitants de sa commune, touchés par les désagréments dus aux pluies diluviennes qui continuent de s’abattre dans le centre du pays.





De façon naturelle et spontanée, Maïssa Mahecor Diouf, Conseiller municipal à Fatick, apporte son soutien et son assistance aux sinistrés de sa ville. Faisant ainsi valoir une solidarité agissante pour mettre à la disposition du Gouverneur un important lot de denrées alimentaires et une enveloppe financière d’un million FCfa ce Vendredi 23 Septembre 2022.