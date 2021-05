Maître d'ouvrage délégué pour la réalisation d’infrastructures du PALAM 2 : L’AGETIP opte pour une « stratégie inclusive » (Dg)

(Fatick, envoyé spécial) - Dans le cadre du Programme d’appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) et de la deuxième phase du Programme d’alphabétisation et d’apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté (PALAM 2), la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, a procédé à la pose de la première pierre de plusieurs infrastructures scolaires dans les régions de Fatick et Kaolack. Il s’agit, de l’école communautaire de base de Guinaw Rail de Sibassor (Kaolack), du Centre départemental d’assistance et de formation pour la femme (CEDAF) de Kaolack et la Maison de l’émergence de la commune de Diarrère (Fatick). L’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public (AGETIP) est le maître d'ouvrage délégué pour la construction de ces infrastructures.





Ainsi, venu prendre part à la cérémonie de pose de la première pierre de la Maison de l’émergence de la commune de Diarrère, le Directeur général de l’AGETIP, El Hadj Malick Gaye, s’est dit honoré d’avoir été impliqué dans le PALAM. Il a magnifié la vision du Chef de l’Etat, Macky Sall, qui, selon lui, « consacre l’adéquation alphabétisation, formation, emploi pour la lutte contre la pauvreté comme un axe prioritaire de sa politique au lendemain de la pandémie de la Covid-19 ».





« Une architecture simplifiée capable d’être réalisée par des artisans sénégalais »





A ce titre, il renseigne que l’AGETIP a opté pour une « stratégie inclusive afin de rendre un produit fonctionnel et adapté aux besoins de la cible ». Mieux, il ajoute que, dans la traduction du programme en langage architectural, son agence a opté pour « une architecturale simplifiée capable d’être réalisée par des artisans sénégalais et entretenue par les communautés ». Et l’innovation dans ce programme est "la prise en compte de l’accès à l’énergie et à l’eau" par la réalisation de 75 panneaux solaires et 45 points d’eau, forages équipés de pompes solaires pour un montant de 840 millions de francs Cfa.





Maître d’ouvrage délégué pour réaliser plusieurs infrastructures du ministère de la Femme





El Hadj Malick Gaye a, par ailleurs, signalé que la convention de maîtrise d’ouvrage délégué qui lie l’AGETIP et le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants porte sur la réalisation de 150 écoles communautaires de base avec des murs de clôture, 150 boxes latrines pour un coût global de 1 milliard 873 millions.





Il s’agit également de réaliser 20 Maisons de l’émergence pour un coût global de 400 millions de francs Cfa. Lesquelles comprennent, selon lui, trois salles de cours thématique, une grande salle polyvalente, un hall et des blocs toilettes.





Le délai de réalisation de ces infrastructures est estimé à 5 mois. Et le Dg de l’AGETIP rassure qu’il veillera à son « respect strict » pour un objectif « d’efficience », c’est-à-dire moins que le délai contractuel.