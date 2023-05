Maîtrise de l’énergie dans le cadre des projets en cours : SAFRU S.A s’allie avec l’AEME

Mercredi 03 mai, l’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie (AEME) et la Société d’Aménagement foncier et de Rénovation urbaine, SAFRU S.A. ont procédé, dans les locaux de la SAFRU sis à FANN, à la signature d’une convention de partenariat, qui a pour objet de mettre en place un cadre de collaboration entre l’AEME et la SAFRU pour l’intégration de la maîtrise de l’énergie dans le cadre des activités prévues et là où elle s’avère pertinente. Elle en définit les axes stratégiques et les modalités d’opérationnalisation.





Dans le cadre de la convention, les différentes parties ont décidé, d’un commun accord, d’institutionnaliser leurs relations et de s’employer, à travers un partenariat technique et stratégique déclinés ci-après :







collaborer étroitement sur des activités de maîtrise de l’énergie dans le cadre des projets en cours ou planifiés afin d’optimiser l’utilisation des ressources et de rendre plus efficaces les différentes interventions ;





instaurer un cadre permanent d’échange et de concertation sur toutes les questions importantes relatives à ces activités ;





donner des réponses communes aux problèmes qui seront rencontrés dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités ;





mettre à la disposition de l’autre partie, les informations et données nécessaires à la bonne conduite de ces activités et à leur valorisation dans le cadre d’autres projets et programmes sous forme de retour d’expérience.





La mise en œuvre de ces activités peut être faite de manière conjointe ou complémentaire et les résultats qui en découleront seront capitalisés et valorisés par chacune des parties dans leurs bilans respectifs.





Les activités qui pourront être développées dans le cadre de cette convention concernent en particulier :





l’identification, le développement et l’intégration de mesures d’efficacité énergétique et d’utilisation rationnelle de l’énergie adaptées aux différents programmes et activités prévus par la SAFRU notamment ceux en rapport avec le mode d’éclairage des axes routiers, des infrastructures, des équipements et édifices publics ;





l’intégration de spécifications techniques, en matière d’efficacité énergétique, dans les cahiers des charges pour la mise en œuvre des projets ou pour les différentes commandes afin de favoriser l’acquisition d’équipements à haute performance énergétique et le recours à l’écoconstruction et aux systèmes de gestion de l’énergie dans les bâtiments et infrastructures ;





la formation de la SAFRU et de ses bénéficiaires sur la maîtrise de l’énergie et l’organisation d’ateliers de renforcement de capacités et de sensibilisation dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;





la mise en place d’un dispositif de suivi de l’impact énergétique des projets et d’évaluation des économies d’énergie et financières en découlant ;





la fourniture d’une assistance technique énergétique aux bénéficiaires de la SAFRU et leur accompagnement dans la réalisation d’audits énergétiques et dans l’optimisation de leurs factures d’électricité ;





la sensibilisation des promoteurs et bénéficiaires des futurs logements sur les modes d’acquisition et d’utilisation rationnelles de l’énergie dans les foyers ;





l’accompagnement des communautés polarisées ou impactées par les projets de la SAFRU pour une meilleure maitrise de l’énergie ;





l’intégration de l’AEME dans les programmes et services offerts par la SAFRU.





Pour rappel, la SAFRU S.A. promeut, dans le cadre de l’aménagement et du développement du pôle urbain de Daga Kholpa, l’érection d’une ville nouvelle verte et durable, énergiquement efficiente, et favorisant la mise à disposition de logements, d’équipements publics verts. Celui-ci est situé à 50 km du centre de Dakar et à proximité immédiat de l’AIBD, d’une surface de près de 3800 hectares, déjà connecté par quelques axes routiers majeurs.







Le développement de ce pôle présente des situations d’extension urbaine sur des terrains vierges, la préservation de zones naturelles, mais également la prise en compte et l’extension de villages existants ainsi que leur restructuration.





La mise en œuvre opérationnelle du projet et la maîtrise d’ouvrage des opérations d’aménagement pour environ 1100 hectares ont été confiées à la SAFRU S.A. La SAFRU S.A. est notamment responsable de la livraison des voiries et espaces publics, du développement de la ville nouvelle et a pour objectif de financer les coûts d’aménagement au travers une orientation consistant en la valorisation des ressources foncières et immobilières de l’Etat.





Au regard de l’importance de la superficie, le développement du pôle a été subdivisé en plusieurs phases, avec une première tranche d’assiette foncière de 400 hectares (dont 280 en superficie nette et utile) permettant de développer un premier germe de ville.





Plus de 8 500 logements y seront développés, avec une importance accordée au mix énergétique. Par ailleurs, les aménagements de la SAFRU S.A. polarisent plusieurs villages situés au sein du PUDK que la SAFRU compte accompagner dans leur mise à niveau des équipements et infrastructures socio-économiques de base. Ces dispositions confèrent ainsi au PUDK une dimension de projet intégré.





Simultanément, la SAFRU opère des travaux dans plusieurs localités, dont Bambilor, Kébémer, Fatick, Kaolack qui sont en cours de finalisation. Elle se projettent à démarrer incessamment les travaux de viabilisation de sites à Thiès, Notto-Diobass, Diourbel et la Cité de la Diaspora à Bambilor.





Ces sites à aménager par la SAFRU SA abriteront plusieurs dizaines de milliers de logements sociaux, économiques et standing (100 000 logements prévus) avec un important besoin énergétique dont les modalités de satisfaction, par l’acquisition et l’utilisation des matériels et équipements techniques, doivent être encadrées et maîtrisées.





La SAFRU SA compte s’inscrire dans une démarche de promotion des projets à caractère innovant et durable pour des économies d’énergie, compte tenu du bilan des expériences avec une tendance croissante d’utilisation des énergies renouvelables, qui offre beaucoup d’avantages (bon rendement et comportement thermique, réduction de consommation énergétique, baisse de charges d’exploitation d’ouvrages…).