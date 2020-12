Maladie de Ken Ndoye, sa famille alerte: «Des escrocs agissent en son nom »

Arnaque sur l'Affaire Kene Ndoye

Dans un communiqué largement relayé sur les réseaux sociaux, la famille de Kene Ndoye apporte quelques précisions sur les différentes actions menées pour venir en aide à l’ancienne athlète. Selon ses proches, certaines personnes profitent de sa maladie pour se faire de l’argent sur son dos. D’autres, à l’image de Mory Tall ont publié des images de l’athlète sans son autorisation.





« Il est venu avec des médias et a filmé»...





Selon le communiqué qui fustige le comportement d’un homme nommé Mory Tall, ce dernier s’est rendu ce mardi chez Kene Ndoye pour «l'emmener, comme convenu, voir un médecin pour des examens médicaux ».

En revanche, la famille a été surprise « de le voir débarquer avec un groupe de média pour filmer la rencontre et prendre des photos. Nous leur avions gentiment demandé de ne pas le faire et avions également prié ses accompagnants qui filmaient avec leurs téléphones de supprimer les vidéos prises en cachette. C'est donc avec regrets que nous avons vu des images et vidéo postées ce mercredi 09 décembre sur la page Facebook de Mory Tall, sans notre autorisation ».





Une situation jugée assez grave par la famille qui a décidé de « mettre un terme à la collaboration entamée avec M. Tall qui a visiblement d'autres objectifs que de venir en aide KEN NDOYE ».





«Kene est malade mais digne »





Selon les proches de Kene Ndoye, elle est «certes malade mais nous ne permettrons à personne d'utiliser sa maladie à d'autres fins et/ou de piétiner son honneur et sa dignité ».





Par ailleurs, la famille dit « constater que des personnes mal intentionnées se targuent d'avoir reçu mandat de la famille pour collecter de l'argent au nom et pour le compte de KENE NDOYE : il n'en est absolument rien.

M. Seck Modou Gueye est, à ce jour, la seule personne habilitée à communiquer au nom et pour le compte de la famille et les deux numéros de téléphone qu'il avait donnés sont les seuls valables :

770680951, 778027594 ».





Toute personne voulant apporter son soutien est priée d'entrer en contact directement avec lui pour parer à toute mésaventure.