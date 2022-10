Maladie de l’un des membres du duo Pape & Cheikh : Le groupe confirme et précise…

Seneweb persiste et maintient l’information rapportée parsenegaalnet.com et selon laquelle l’un des membres du célèbre duo « Pape & Cheikh» a des soucis sanitaires, qui inquiètent même sa famille et ses proches. En effet, après la publication de cette nouvelle, ledit duo, dans une note parvenue à Seneweb, a essayé de démentir sans nier l’existence de la maladie qui frappe l’intéressé.





« Chers amis et fans, c'est avec stupéfaction que nous avons vu un article relayé par une presse en ligne, faisant état de la maladie d'un membre du groupe Pape et Cheikh ! Nous tenons à vous informer que cet article non vérifié ou recoupé, n'engage que son auteur ! », souligne le groupe dans le texte.





Il ajoute : « Le groupe Pape et Cheikh, rend grâce à DIEU et tient à informer le public en général et les mélomanes en particulier, qu'effectivement Cheikhou Coulibaly guitariste du groupe a une recommandation de repos médical en raison de douleurs au poignet qui est incompatible avec l'utilisation de son instrument de travail ».