Maleme Hodar : Ce que l'on sait de l'accident qui a fait 2 morts sur la Rn1

Seneweb en sait plus sur la collision survenue entre un bus et un tracteur à hauteur de Malème Thieurigne, info relayée plus tôt dans nos colonnes. Le bilan est lourd. Il fait état de deux morts et un blessé grave qui est dans un coma.





L'accident a eu lieu tôt ce matin aux environs de 5h sur la RN1 à hauteur de Malem Thieurigne dans la département de Malem Hodar. Le bus qui venait de Tamba a heurté de plein fouet le tracteur qui roulait dans le même sens. Le choc a été si violent que l'apprenti du bus est resté coincé pendant des heures à l'intérieur du véhicule. Alertés les soldats du feu se sont déployés sur les lieux pour l'extraire de cette ferraille avant d'évacuer toutes les victimes vers l'hôpital régional de Kaffrine.





Joint au téléphone par Senweb, le maire de Malème Hodar regrette encore une fois cet accident meurtrier survenu dans sa commune au niveau de la RN1. Abdou Ndao d'ajouter : "Aujourd'hui nous très inquiets (sur) ce qui se passe sur cet axe Kaffrine-Koungheul-Tambacounda. Nous avons toujours demandé des ralentisseurs. Nous avons toujours interpellé les autorités sur les nombreux accidents sur cet axe, malheureusement on nous sert la même réponse à chaque fois. Ce corridor est du ressort du ministre des Infrastructures qui doit donner l'autorisation de la construction de ralentisseurs alors qu'ailleurs, des villes ou villages traversés par le même corridor bénéficient de ces ralentisseurs. Maintenant, nous interpellons l'État" explique-t-il au bout du fil.