Malgré les médiations tous azimuts, 128 ASP définitivement radiés

Les autorités étatiques n’arrivent pas toujours à digérer la manifestation des Agents de sécurité de proximité (ASP), il y a de cela quelques mois, pour exiger un meilleur traitement salarial et un statut spécial pour leur corps.



En effet, après l’accalmie, des têtes commencent à tomber. Ce, malgré les nombreuses médiations entamées ici et là. Bref, les autorités ont décidé de sévir contre les agents qui avaient participé à la marche de protestation.



Une information rendue publique par Frapp/France Dégage qui fait état de 128 éléments radiés. Une information confirmée par Diamako Traoré, porte-parole du Collectif des Asp joint au téléphone par le journal Walf Quotidien.



Qui ajoute : "La présidente du Haut conseil du dialogue social, Mme Innocence Ntap, nous avait demandé de nous abstenir de parler à la presse. Elle nous avait aussi dit qu’elle a déjà entamé une médiation auprès des autorités pour trouver une issue heureuse".



Diamajo Traoré de regretter : "Malheureusement, ce n’est pas ce que nous constatons. En février dernier, un premier groupe a été radié. Et, pas plus tard que la semaine dernière. d’autres ASP se sont vus notifier leur radiation. Nous avons au total 128 éléments qui ont été remerciés".