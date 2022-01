Mali-Sénégal - Blocage des transports : Gora Khouma interpelle le chef de l’Etat pour la réouverture des frontières

Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont fortement touché les transporteurs sénégalais et maliens. Beaucoup de camionneurs sont actuellement bloqués des deux côtés.



D’après le président de l’union des routiers du Sénégal, Gora Khouma, c’est la souffrance des deux côtés raison pour laquelle, il interpelle le président Macky Sall pour la réouverture des frontières. « Je vous dis que nous vivions dans le calvaire. Sénégalais comme Maliens, depuis le boycott puisque pour l’instant, il y a certains camions qui passent, des camions sénégalais comme maliens qui rentrent au Mali. C’est des camions qui transportent des denrées alimentaires. Le constat général, c’est des difficultés que nous vivons puisque le fret Mali, c’est notre vie. Maintenant, fiable ou plus, on ne peut dire que vraiment c’est la souffrance et que de cette occasion, vous me permettez d’interpeller le président de la République du Sénégal pour qu’il trouve une solution dans l’immédiat pour que les frontières soient ouvertes entre le Sénégal et le Mali.



Il regrette que certains parmi les pays membres de la CEDEAO qui ont demandé le boycott " n’ont pas de relations dans le domaine du transport avec le Mali puisque le Mali, tout son fret, 80% de son fret sont basculés vers le Sénégal. », a-t-il lancé sur les ondes d’Iradio.