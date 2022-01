Mali-Sénégal : Bloqués à la frontière, les camionneurs menacent d'aller en grève

En plus du port autonome de Dakar et de la compagnie Air Sénégal, un autre secteur subit les conséquences de la fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali. Il s'agit des camionneurs qui sont en ce moment même bloqués de part et d'autre des frontières terrestres.





Sur Zik FM, le Secrétaire général du syndicat des routiers du Sénégal est revenu sur les dégâts. "Nous perdons énormément avec cette situation. Certains produits commencent à pourrir et c'est des milliards investis". Allant plus loin, El Hadj Mansour Ndir promet de passer à la vitesse supérieure. "Nous allons nous concerter pour organiser une grève de 72 h si la situation perdure".