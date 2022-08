Mali, Tchad et Gabon : Macky Sall écourte son voyage et fixe rendez-vous à «ses» députés

Initialement, le Président Macky Sall devait rentrer demain, vendredi, après s’être rendu au Mali, au Tchad et au Gabon. Il a visité ces trois pays, comme prévu, mais il a anticipé son retour. Finalement, il sera à Dakar ce jeudi..



Les Echos, qui donne l’information dans son édition du jour, ne précise pas les raisons du changement du plan de vol présidentiel. Il informe cependant que Macky Sall va recevoir samedi prochain au Palais les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Ce sera officiellement la première rencontre entre le chef de l’Etat et son camp après les élections législatives du 31 juillet dernier.



La coalition présidentielle occupera 82 sièges à l'Assemblée nationale. Elle peut compter en plus sur celui de Pape Diop, élu sous la bannière de Bokk Gis Gis, mais qui a décidé de soutenir Benno à l'Hémicycle