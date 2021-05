[Focus] Mali : Zoom sur le camp de Kati, «fabrique à putschistes»

Camp Kati au Mali

Depuis 1968, le Mali a connu cinq coups d'Etat qui ont changé le cours de son histoire politique. Mais ces coups de forme ont presque tous été préparés et exécutés à partir de la caserne de Kati, située à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Bamako.





De Modibo Keïta (1968) à Bah N’Daw, ce lundi 24 mai 2021, en passant par Moussa Traoré (1991), Amadou Toumani Touré (2012) et Ibrahima Boubacar Keita (2020), Kati, cette ville garnison qui abrite le plus grand camp militaire du pays est d’une importance capitale dans la vie politique malienne. Le journal Le Monde la considère comme la «fabrique à putschistes» du Mali. Ce camp militaire de l'armée de terre malienne portant le nom de Soundiata-Keïta, compte quatre régiments de 2000 hommes chacun: un régiment d'infanterie, un régiment de blindés (35e régiment blindé), un régiment d'artillerie et un régiment des transports (régiment de transports et d’entretiens - RTE).