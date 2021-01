Malicounda : La famille de Diary Sow implore le bon Dieu

C’est la tristesse et la consternation, à Malicounda, chez la famille de Diary Sow, qui fut meilleure élève du Sénégal durant deux années consécutives (2018 et 2019). Cette dernière, qui étudie en France au collège Louis Le Grand, est portée disparue depuis quelques jours.Ce matin, ses parents et proches ont organisé, dans ladite localité, une séance de prières et de récital du Coran afin d’implorer le bon Dieu pour que cette dernière soit retrouvée saine et sauve.Très préoccupé par la disparition de sa nièce, son oncle, qui était présent dans les lieux, a montré toute sa tristesse et sa désolation, face à cette situation : «On a juste appris qu’elle a disparu. Est-ce que c’est un kidnapping ou une fugue ? On ne sait pas. On pense au pire, mais bon...»