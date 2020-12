Malicounda : Le père, le maitre coranique et le talibé battu à mort...

Seneweb en sait un peu plus sur le talibé qui a succombé à ses blessures suite à des sévices corporels infligés par son maître coranique.







C. N. D. aurait fugué de l'internat tenu par Oumar Lena Dieng. Son père le ramène de force à l'internat. Pour lui donner une bonne correction, le maître coranique l'aurait ligoté et battu. Le jeune talibé ne se relèvera jamais.





On fait croire à son père que le petit est tombé et aurait perdu la vie dans sa chute. Le personnel essaie et insiste pour enterrer nuitamment le cadavre ce que le père a refusé.

Ce n'est que le lendemain, renseigne la source de Seneweb, que le père a constaté de graves blessures sur le corps de son enfant. Il reporte l'enterrement et demande qu'un médecin légiste fasse une autopsie. Le résultat est sans équivoque, C. N. D. est mort dès suite de la bastonnade.





C'est ainsi que Oumar Lena Dieng, responsable du daara et ses acolytes ont été placés en détention.