Malika : Une dalle s’effondre sur six membres d’une même famille

Une dalle s’est effondrée sur six membres d’une même famille, lundi dernier aux environs de 23 h, au quartier Mor Yally de Malika. Parmi les six blessés, il y a une femme enceinte de 7 mois grièvement blessée.



Selon les faits relatés par le journal « Les Echos », c’est dans l’une des cinq pièces de la maison en terrasse que le drame s’est produit, tard dans la nuit du lundi au mardi dernier au moment où ils vaquent tranquillement à leurs occupations. La dalle de leur maison qui se trouvait en état de vétusté s’est brusquement effondrée sur eux.



Alertés par les cris, les voisins sont venus à leur secours avant le déplacement du commissariat de Malika sur les lieux. Après constat, six blessés graves ont été dénombrés, dont une femme enceinte de 7 mois nommée Sonia. G. âgée de 26 ans, Ndèye M. née en 1998, Seynabou C. 5 ans, Karine M. 9 ans, Gnima M. 19 ans et Yaya G.



Tous les blessés ont été évacués dans différents districts sanitaires en particulier Keur Massar, l’hôpital de Pikine et celui d’Aristide le Dantec. Toutefois, le cas de la femme enceinte demeure plus inquiétante car elle s’est retrouvée avec une grave fracture au dos.



Une enquête a été ouverte.