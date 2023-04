Mamadou D. (23 ans) : «Comment je suis devenu homosexuel»

Mamadou D. alias Moumeu, 23 ans, est maçon de son état. Poursuivi pour actes contre-nature, pédophilie sur des mineurs de 13 ans et incitation à la débauche, il a été déféré hier au parquet de Rufisque.



Moumeu habite au quartier Jaxaay de Keur Massar. Il est accusé par deux élèves de 13 ans, I. D et B. T, d’avoir entretenu avec eux à plusieurs reprises des relations sexuelles.



Face aux enquêteurs, Moumeu a reconnu les faits. Mais, sans doute pour s’offrir des circonstances atténuantes, il affirme avoir développé ses penchants sexuels durant son enfance, avec l’influence d’adultes.



«Enfant, rembobine-t-il dans des propos repris par L’Observateur, on m’a fait subir des choses abjectes. J’ai été perverti quand j’étais plus jeune par des gens qui m’ont fait subir des actes contre-nature.»



Mamadou D. poursuit : «J’ai pris goût à la chose. À mon tour, devenu grand, j’ai reproduit la même chose sur des jeunes. Voilà pourquoi je suis attiré par les garçons.»