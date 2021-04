Mamadou Diop Decroix sur l’incendie de l'hôpital de Linguère : «Je ne peux pas m’imaginer un tel événement et je me pose…»

«C’est extraordinaire, ces deux informations que vous venez de donner, en particulier cet incendie. Je ne peux pas m’imaginer un tel événement et je me pose la question de savoir si même des enquêtes sérieuses vont être menées pour déterminer les causes de ce drame extraordinaire».Telle est la réaction du député Mamadou Diop Decroix, leader d’And Jëf/Pads, face aux nombreux et meurtriers accidents de voitures sur les routes sénégalaises dont les plus récents ont causé une dizaine de morts, rien que dans les régions de Fatick et de Thiès, cette semaine. En plus de l’incendie de l’hôpital de Linguère où 4 bébés ont péri.Face au «Grand Jury» de la Rfm, ce dimanche 25 avril 2021, il ajoute : «Les accidents de la circulation également, beaucoup de monde ne s’y intéresse pas. Personnellement, j’avais interpellé le président de la République et le gouvernement, le 29 octobre dernier. Je crois qu’il y avait un accident qui avait fait 16 morts et une trentaine de blessés. C’est un problème très sérieux. Mais c’est lié, encore une fois, à…», (il ne termine pas son propos, car étant interrompu).Interpellé sur les raisons de cette «indifférence totale» sur ces nombreux drames, le député de l’opposition répond : «Parce que, depuis des décennies, on vit avec. Finalement, les gens, ils s’ajustent. Voilà comment on dit, on s’ajuste. Vous savez, c’est très compliqué. Regardez, par exemple, la saleté. Finalement, vous vivez avec. Vous ne voyez même pas ça. C’est peut-être un autre œil qui vient voir ça. Nous avons de sérieux problèmes !»Pour lui, l’origine du problème n’est rien d’autre que le manque de gestion. «C’est la gestion ! Parce que tout cela marque les mentalités et quand vous avez un environnement caractérisé par l’impunité, le laisser-aller, etc., le manque de rigueur, on ne peut avoir quelque chose de correct dans un environnement où la rigueur n’existe pas. Voilà !», a insisté le politique.Car pour lui, c’est « la pédagogie par l’exemple et par le haut qui peut donner des résultats en termes de rigueur».