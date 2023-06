Mamadou Mamour Diallo : « A l’état actuel de nos moyens, ce n’est pas possible d’envisager un hivernage sans inondation »

« Le discours des décideurs doit s’appuyer sur la vérité. Il n’est pas possible aujourd’hui, à l’état actuel de nos moyens d’envisager un hivernage sans inondation. Nous prions le bon Dieu de nous gratifier d’une bonne pluviométrie tout en sachant qu’il peut avoir des conséquences difficiles dans nos cités. L’Etat est plus particulièrement l’ONAS, prendra les dispositions idoines pour minimiser les impacts néfastes de ce phénomène sur les populations. L’institution a réalisé le curage des canalisations, l’entretien des équipements électromécaniques et remis à niveau le système de drainage.