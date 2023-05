Mamadou Mamour Diallo : « Le Président de la République a un important projet d’assainissement dans la ville de Touba »

Le Directeur Général de l’ONAS, Monsieur Mamadou Mamour Diallo a tenu avant tout à présenter le projet de 23 milliards de francs CFA initié par le Président de la République, son Excellence, Macky Sall au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.





En marge de sa visite dans la ville sainte de Touba, le Directeur Général de l’ONAS a été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, avec qui, il s’est entretenu et sollicité des prières pour la bonne exécution de l’ambitieux programme d’assainissement de la cité religieuse. Au nom du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, et du Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations, il a rappelé que l’objectif est de travailler à un meilleur système d’assainissement dans la ville de Touba. « Le Président de la République a un important projet d’assainissement de la ville de Touba. Il était bon, dès notre prise de fonction, qu’au nom du Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations, que nous venions recueillir les avis des autorités religieuses et aussi leur expliquer comment comptons-nous le mettre en œuvre », a confié le DG de l’ONAS.





La remontée de la nappe a été le sujet de préoccupation des autorités religieuses. Cependant, le porte-parole, Serigne Basirou Abdou Khadre, a reconnu que l’installation des forages avait produit des effets au début.