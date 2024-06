Mamadou Sy Tounkara à Ahmed Aidara: "Pourquoi la ville de Guédiawaye est dernière du classement Pacasen ?"

Monsieur le Maire

Ville de Guédiawaye



Dakar - SENEGAL

Objet : Pourquoi la Ville de Guédiawaye est dernière du classement PACASEN ?

En ce qui concerne le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), le rapport provisoire 2024 de la Cour des comptes montre que la Ville de Guédiawaye n’a récolté que 39 points sur 100 possibles. C’est le score le plus faible de toutes les 122 Collectivités territoriales en compétition. La championne, Tambacounda, a obtenu 93 points. Il fallait obtenir un score minimum de 70 points. 108 Collectivités territoriales ont atteint les huit Conditions minimales obligatoires(CMO) requises, tandis que la Ville de Guédiawaye n’en a atteint que cinq. La Ville de Pikine, première sur les 19 communes de Dakar, a totalisé 88 points.

Pourquoi Guédiawaye est-elle classée dernière sur 122?

Pourtant les huit CMO étaient à la portée de tous. En résumé, il fallait présenter son budget et son compte administratif à temps, avoir un plan d’investissement et d’endettement acceptable et être bien formalisé sur le renforcement des capacités, la passation des marchés et le manuel de procédures. Qu’est-ce qui a fait défaut à la Ville de Guédiawaye pour ne pas atteindre les 8 CMO et rater cette formidable opportunité de se faire financer par le PACASEN à coup de centaines de millions FCFA dont la Ville a tant besoin?

D’un montant de 130 milliards FCFA cofinancés par l’Etat du Sénégal, la Banque mondiale et l’Agence française de développement, le PACASEN est un outil d’aide à la consolidation du processus de décentralisation et de développement urbain dans notre pays. D’une durée initiale de cinq ans (2018-2023), le projet a fait l’objet d’une extension jusqu’en 2024.

Avez-vous bien intégré les recommandations de la Cour des comptes pour les mettre dans un plan d’actions permettant à la Ville de Guédiawaye de se positionner pour les opportunités futures?

Mamadou Sy Tounkara