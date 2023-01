[Média'Tek] Mame Dorine Gueye : Le parcours d’une femme de tête

Nouvelle année, nouvelles idées. Seneweb est déjà prêt pour accueillir ce vent neuf. Média’tek est votre nouvelle rubrique pour parler des femmes et hommes de médias. Mame Dorine Gueye n’a pas fini de crever l’écran et se confie le temps d’un weekend sur sa passion pour l’audiovisuel et l’entreprenariat.





Ce 15 décembre 2022, Mame Dorine Gueye est un peu sur tous les fronts. Drapée dans un boubou rose, perchée sur des talons et un maquillage soft au visage, certains invités croiraient sans hésitation qu'elle est venue pour assister à LENGE «Lingué». Mais il n’en n’est rien de tel. Cette dernière est l’initiatrice de ces conférences trimestrielles. Et en ce jour, elle fait d'innombrables va-et-vient pour s’assurer que tout est au point. La femme au teint noir et à la taille moyenne semble débordée. Elle veut que tout soit parfait pour cet événement initié par ''étoile africaine''. Des coups de fil par ci, des réglages par-là, elle se fond facilement dans la masse. Une femme active qui ne veut laisser passer aucun détail.





«Dorine est très persévérante. Quand elle démarre un projet, elle s’y investit entièrement ; et porte parfois des œillères, et ceci parfois au détriment de son bien-être», fait savoir sa sœur Ami Gueye. Des traits de caractère que confirment aussi Maimouna Ndoye, son amie d’enfance. Malgré les années, elle retient la persévérance et la rigueur professionnelle dont fait preuve sa confidente dans tous ses projets.





Une femme de télé





Mame Dorine Gueye a longtemps baigné dans l’univers du petit écran avant de dérouler ses projets. Après un Diplôme d'Études Universitaires en Langues Etrangères Appliquées à l’université d’Orléans en France, elle poursuit ses études à Londres où elle obtient un Diplôme Supérieur en Gestion de Productions Audiovisuelles. C’est en 2007 qu’elle rentre au bercail pour entamer sa vie professionnelle. «J'ai commencé ma carrière comme stagiaire en montage et caméra à Canal Infos, puis j'ai vite évolué au sein de cette chaîne d’informations en continu en étant réalisatrice d’éditions d’informations puis chargée de productions avant d’intégrer la 2stv fin 2008 comme Responsable des Productions, chargée du contenu des émissions», fait savoir la professionnelle des médias. La chargée de productions audiovisuelles de formation rejoint ensuite la Tfm en 2010 où elle occupe les postes de responsable de productions puis responsable des Programmes. Entre 2014 et 2018, elle va valser entre le Groupe Canal + et E-média. « C’est en décembre 2021, après avoir fini de stabiliser la grille des programmes que j’ai décidé de me lancer dans l’entrepreneuriat», a fait savoir l’entrepreneure. Elle crée la plateforme de média Etoile Africaine composée du site web étoile Africaine.com, du magazine papier bimestriel Etoile Africaine, de la série de conférences LENGE.





Etoile Africaine ou le début du projet solo





Mame Dorine Gueye décide de lancer ce projet solo après avoir cumulé plus d’une quinzaine d’années d’expériences en télévision. «J'ai fondé la plateforme de média et de communication Etoile Africaine pour contribuer à la promotion des industries culturelles et créatives, de l’entrepreneuriat, des talents», glisse-t-elle. Le nom Etoile Africaine vient du fait que l’entrepreneure considère chaque talent, chaque belle œuvre comme une constellation. «J’aime la beauté des étoiles qui illuminent le ciel et donc j’ai choisi ce nom comme dénomination sociale de ma structure», confie-t-elle. Cette dernière se dit engagée et investie pour encourager les femmes à s'imposer afin d'occuper des postes de responsabilités dans les entreprises de média. «Je suis également convaincue que les médias et la culture sont les vecteurs par lesquels notre continent pourrait porter sa voix dans le monde», affirme celle qui promeut les talents et la culture africaine.





La transmission à travers les conférences LENGE «Lingué»





«Il s’agit d’une série de conférences trimestrielles, pluridisciplinaires qui ont pour objet de jeter des ponts de transmission continue d’expérience, d’expertise, de savoir et de savoir-faire entre les générations africaines», observe l’initiatrice. Les conférences LENGE sont axées sur des thématiques en rapport avec l’histoire, la culture, la sociologie et les systèmes économiques endogènes. Leur but est de transmettre aux jeunes générations, les connaissances accumulées par leurs devanciers selon des formats d’échanges et de partage.





Un fort attachement aux valeurs africaines