Mame Makhtar Guèye : "Imam Lamine Sall a déjà présenté ses plates excuses"

Comme exigé par l'Eglise catholique sénégalaise, l'imam Mouhamadou Lamine Sall, Khalife de Serigne Abass Sall de Louga, a présenté ses plates excuses à la communauté catholique du Sénégal. Ce, suite à ses propos jugés "diffamatoires et offensants" tenus jeudi dernier sur le plateau de "Diiné ak Diamono" sur Wal Tv.





C'est du moins ce qu'a annoncé Mame Makhtar Guèye, Vice-Président de l'Ong Jamra. "Dès le lendemain des faits, on a constitué une délégation pour aller le voir et lui demander de corriger et mieux, de présenter ses excuses à nos frères de la religion chrétienne. Mais on nous a fait comprendre qu'il avait voyagé. C'est donc à partir de là-bas, sur pression de ses proches, qu'il a bien voulu faire un élément audio pour présenter ses excuses", a-t-il expliqué sur les ondes de la Rfm. Pour M. Guèye, dans cet audio, il a regretté ses propos.





Toutefois, regrette-t-il, la machine était déjà déjà en branle. "Je pense qu'il n'est pas opportun de jeter davantage de l'huile sur le feu. Alors, il faut en tirer des enseignements et que chacun évolue dans sa sphère de foi confrérique, tout en respectant celle des autres", a ajouté Mame Makhtar Guèye.





A noter que dans cette affaire, le Cnra a mis en demeure Walf Tv pour "graves manquements".