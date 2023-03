Mame Mbaye Niang : « Les 200 millions seront distribués aux daaras et aux victimes de Sonko »

Mame Mbaye Niang a fait face à la presse ce vendredi 30 Mars au après son procès face à Ousmane Sonko.





Après le verdict d’hier, qui l’a vu obtenir gain de cause - Sonko a été condamné à une peine de prison de deux mois avec sursis et à lui verser 200 millions FCFA de dommages et intérêts- Mame Mbaye Niang a levé le voile sur ce qu’il compte faire de ce montant. “Les personnes qui vont se partager ce montant sont nombreuses, a-t-il déclaré. L’argent obtenu lors de ce procès sera exclusivement distribué aux daaras et aux victimes de Ousmane Sonko qui les a appelés à la mort de par sa lâcheté ».





Pour rappel, Ousmane Sonko avait accusé Mame Mbaye Niang d’avoir été épinglé par un rapport de l’IGF sur des malversations portant sur 29 milliards de F CFA dans le cadre de l'exécution du Prodac.