Mame Mbaye Niang: "un sénégalais de l'extérieur a payé 600 euros pour qu'on brûle la maison de...."

Il est impossible de parler de délit d'opinion dans le cadre des arrestations liées aux violentes manifestations dans le pays depuis ces derniers temps selon le ministre du Tourisme. Face à la presse pour échanger sur les questions d'actualité, Mame Mbaye Niang affirme sans ambages que: "Ceux qui disent que les arrestations sont ciblées n'ont absolument rien compris. La police mène ses enquêtes et vous serez surpris de ce que les résultats révéleront " Allant plus loin, il atteste que, payer de l'argent à quelqu'un pour lui demander de brûler la maison d'autrui est un crime pas un délit d'opinion . " Il y a une personne qui se trouve en Europe qui a payé 600 euros pour qu'on brûle la maison d'un citoyen sénégalais. Les enquêtes ont révélé qu'il avait un différend avec ce dernier. Il n 'y a qu'une enquête qui puisse révéler ça et l'Etat a promis une enquête. D'ailleurs le chef de l'État l'a rappelé en conseil des ministres " dit-il.





Le ministre est convaincu qu'il y a des Sénégalais qui ne réfléchissent pas. Parlant du rassemblement prévu par la F24 il se demande " Comment peut-on organiser des rassemblements alors que la nation est attaquée".





S'agissant de l'infiltration des manifestants évoquée par le ministre de l'intérieur, il note que: "des manifestants ne brûlent pas l'université, n'attaquent pas les usines de production d'eau, la Senelec, les institutions en résumé l'économie. Nous avons fait l'université et savons ce que des étudiants peuvent faire .Ce sont des bandits avec des armes qui ont infiltré l'université. Les étudiants devaient dénoncer les intrus avant qu'ils n'aient le temps de réagir. Il revient aux populations d'avoir la culture de la dénonciation et permettre à l'Etat de mieux veiller sur leurs biens qu'ils ont acquis à la sueur de leur front".