Mamelles (Ouakam) : Une journaliste espagnole victime de cambriolage

C’est le quotidien L’AS qui donne la mauvaise nouvelle dans sa livraison du jour. Notre consœur Maria Rodriguez, correspondante de l’agence de presse d’Espagne (EFE) au Sénégal, a été victime, samedi d’un cambriolage, aux Mamelles (Ouakam).Les voleurs se sont introduits dans son appartement et ont emporté tout son matériel de travail de bureau et de reportage, d’une valeur de plus de dix mille Euros. Elle a déposé plainte contre X, pour vol avec effraction, à la gendarmerie de Ouakam