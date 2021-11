Manar Sall (Dg petrosen trading & services) : "Nous ne devons de l'argent à aucun fournisseur, la dette fiscale est totalement apurée"

Le 28 octobre dernier, Petrosen Trading & Services, la filiale de Petrosen Holding chargée de la distribution, procédait à l'inauguration de sa première station-service à Diamniadio.



Un acte de haute portée diversement apprécié. Certains parlant même de "concurrence déloyale" au secteur privé.



Dans un entretien accordé au quotidien national Le Soleil et publié dans sa livraison du jour, le Directeur général de Petrosen Trading & Services bat en brèche de tels arguments.



Manar Sall d'asséner : "Tous les pays producteurs de pétrole ont une société nationale qui intervient dans toute la chaîne de valeur de l'industrie dont fait partie intégrante la distribution".



M. Sall a également réagi par rapport à certaines informations parues dans la presse faisant état d'un déficit de plus de 885 millions et d'une dette (auprès du Fisc et des fournisseurs) de 4 milliards pour la société qu'il dirige en 2020.



Répondant à ces "allégations", Manar Sall, droit dans ses bottes, de marteler : "Il n'y a pas un seul fournisseur à qui on doit de l'argent. Quant à la dette fiscale, elle a été totalement apurée".