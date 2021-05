Manar Sall vs Mamadou Fall Kane : Quand les langues se délient…

«La bataille du gaz aura lieu. On évoquait justement le pugilat entre Manar Sall et Mamadou Fall Kane et dans notre édition d’hier à la suite de nos confrères de emedia.sn. Il faut dire que le secrétaire permanent adjoint du COS-PETROGAZ n’a vraiment pas bonne presse auprès de ses collègues de la Présidence, ni même au conseil d’administration de PETROSEN», écrit L’AS.Le quotidien d’ajouter dans sa livraison de ce jeudi : «Pour nos interlocuteurs, Mamadou Fall Kane est devenu arrogant depuis sa nomination. D’après eux, il était cool, mais depuis qu’il a été promu, il est devenu arrogant et snobe. C’est d’ailleurs cette attitude qui a valu au jeune secrétaire permanent adjoint du COS-PETROGAZ cette volée de bois vert qui fait encore rire».