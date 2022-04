Mandat de dépôt contre des agents de santé : « C’est une forfaiture du Parquet » (Docteur Yeri Camara)

Le collectif des travailleurs de la santé et de l’action sociale compte opposer un bras de fer sans relâche à la tutelle. Une invite a été faite face à la presse ce mercredi aux agents des différents syndicats de « travailler la main dans la main pour lutter contre le manque d’équité dans le traitement des agents de fonction de l’Etat au détriment des agents de santé ». Yeri Camara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) a averti : « La durée de la lutte dépendra du sérieux dans le traitement de cette affaire et celui de nos plateformes revendicatives par l’Etat du Sénégal, mais nous nous battrons pour nos droits, notre dignité et le respect de notre noble métier ». Il dénonce également l’arrêt des agents de santé inculpés et placés sous mandat de dépôt pour mise en danger présumée de la vie d’autrui dans l’affaire Astou Sokhna.



« Le parquet vient de commettre une dernière forfaiture en mettant sous mandat de dépôt quatre des six sages-femmes accusées dont deux sont enceintes et l’une cardiopathe, il sera tenu pour responsable de la santé de ces dernières et leurs enfants » a dit Docteur Yéri Camara. Les travailleurs de la santé reconnaissent tout de même le droit de la famille d’Astou Sokhna d’ester en justice. Mais, demandent « une enquête impartiale respectant les droits de toutes les parties afin d’éclairer l’opinion publique et de situer les responsabilités ». Le collectif a aussi regretté « fortement le lynchage médiatique contre le personnel socio sanitaire. « Hélas ! Nous avons constaté face à la clameur populaire, une volonté des autorités étatiques de trouver rapidement un ou des coupables à sacrifier en lieu et place de la présomption d’innocence. Pourtant, depuis deux ans les agents de santé et les sages-femmes en particulier font l’objet d’agressions verbales, physique voire de viol sans aucune mesure de protection de la tutelle ni aucun émoi de la population malgré la marche nationale de l’association des sages-femmes », note le collectif.