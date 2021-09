Manif contre la vie chère : 10 arrestations dans les rangs de Noo Lank

Plusieurs activistes et membres de la plateforme Noo Lank qui manifestaient ce vendredi à Dakar contre la vie chère,ont èté arrêtés et conduits au commissariat de Grand-Dakar, a constaté Seneweb.



Il s'agit de Pape Abdoulaye Touré (Noo Lank); Mouhamed Diallo (Noo Lank), Daouda Togola (Noo Lank) ; Babacar Diélé (Noo Lank); Mouhamed Gueye (tous de Noo Lank) ; Beyna Gueye (Nittu Deug) ; Amadou Diallo (Noo Lank); Mame Diarra Gueye (Nittu Deug).



Ils ont été rejoints par Thierno Mouhamed Sall et El Hadji Diop (tous de Nittu Deug).