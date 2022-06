Manif de YAW : Ibrahima Lissa Faye dénonce un sabotage du réseau Internet

Les journalistes rencontrent des difficultés énormes pour mener à bien leur mission de diffusion de l'information. Et pour cause ! La connexion est loin d'être fluide au niveau de la place de la Nation. En attestent les coupures notées aux niveaux des directs.





Ce qui n'a pas laissé le président de l'Association de la presse en ligne (Appel) indifférent.