[Exclusif] Manif de YAW/Mort de Idrissa Goudiaby à Ziguinchor : les véritables causes, selon l'autopsie

Seneweb en sait un peu plus sur les véritables causes de la mort de Idrissa Goudiaby, tué à Ziguinchor, lors de la dernière manifestation interdite de Yewwi Askan Wi. D’après sa famille, il serait victime d’une blessure par arme à feu lors de la manifestation. Mais l’autopsie révèle autre chose.



D’après des informations exclusives de Seneweb, le rapport d'expertise medico-légale concernant le nommé idrissa Goudiaby, né le 18 avril 1979 à Ziguinchor, a permis de retenir comme cause de décès ‘’une mort violente par choc hémorragique suite à une plaie pénétrante du cou causée par une arme blanche contondante et tranchante comme une hache ou un sabre.



Plus loin au niveau des observations, apparaîssent des signes d'un traumatisme cervical et mandibulaire droit avec :



1- une plaie pénétrante du cou avec atteint musculaire et communication avec la cavité buccale



2- un fracas de la branche montante et de l'angle interne de la mandibule droite. Un état de choc hémorragique. Des signes de congestion pulmonaire. La plaie pénétrante du cou ne correspond pas à une blessure par arme à feu, elle est large, linéaire et horizontale. Il y a une seule orifice d'entrée, pas d'orifice de sortie.



Toujours dans le document, l’on note qu’aucun projectile n'a été retrouvé, il n'y a pas de débris métalliques pouvant correspondre à une arme de fabrication artisanale avec des balles à plomb.



L'arme utilisée est un objet tranchant et contondant. Le coup fatal a été porté par surprise, aucune lésion de défense n'a été retrouvée, précisent nos sources.