Manif de Yewwi : Deux autres individus arrêtés à...

Suite et (certainement) pas fin de l’affaire des personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur la manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi ébruitée par Le Soleil.



En effet, le nombre de personnes alpaguées dans l’affaire dite du «projet d’atteinte à la sûreté de l’État» lors de la dernière manifestation de Yewwi passe de six à huit.



Le quotidien national, qui revient sur cette information, dans sa parution de ce mardi, révèle que deux autres individus, O. Seck et A. A. Niang, ont été mis aux arrêts, hier lundi, par la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar, à la plage Bceao de Yoff.



Ils sont cités comme membres de cette association de malfaiteurs ayant fourni des armes et autres outils pour s’attaquer aux forces de défense et de sécurité.



Le journal de préciser que le sieur O. Seck est le frère d’un célèbre insulteur public via les réseaux sociaux établi à l’étranger.



À rappeler que parmi les 6 personnes déjà arrêtées dans cette affaire, il y a un Inspecteur des Impôts et Domaines.