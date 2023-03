Manif' devant l'ambassade de la Tunisie à Dakar : Voici la liste des 18 personnes arrêtées

Arrestation de Guy Marius Sagna et Gérard Koita

Ce matin, peu après 10 heures, quelque 18 membres de Frapp, partis déposer une lettre de protestation à l'ambassade de la Tunisie à Dakar, "contre la chasse et la persécution des africains noirs en Tunisie suscitées par les propos irresponsables, racistes et négrophobes du Président tunisien, ont été arrêtés et conduits au commissariat central de Dakar", informe le secrétariat exécutif national de ladite structure, qui rappelle, dans un communiqué que le député Guy Marius Sagna, "écharpe en bandoulière", fait partie des mis en cause.





"Le FRAPP dénonce énergiquement cette chasse et cette persécution organisées par Macky Sall contre ceux qui protestent contre la persécution des africains noirs en Tunisie et exige du Président tunisien des excuse, et de la Tunisie l'arrêt immédiat de la chasse et de la persécution des africains noirs", lit-on dans ce communiqué. Non sans dénoncer "cette répression et la violation constante des droits et des libertés publics, la liberté de manifestation notamment".





Les personnes arrêtées sont:





- Guy Marius SAGNA

- Yolande CAMARA

- Khady Badiane

- Fatoumata Diallo

- Cheikh Bokhol

- Mayoro Ndiaye

- Talla KAIRÉ

- Arona NDONG

- Kalidou BALDE

- Abou SARR

- Aliou Gérard KOITA

- Famara Biaye

- Massaer Ndiaye

- Thierno Diallo

- Demba Gueye

- Ibrahima Ba

- Famara Mane