Manif devant la direction des HLM : Trois personnes arrêtées

Trois personnes dont deux femmes ont été arrêtées alors qu'elles manifestaient ce matin lors d'un sit-in improvisé devant la direction de la SN HLM.





Membres de l'association des locataires des Hlm Maristes, les manifestants dont une majorité de femmes ont été d'abord embarqués puis acheminés au commissariat du 4ème arrondissement (Médina) en fin de matinée. Selon nos informations, ils protestent contre la suspension des indemnisations décidée par la direction des HLM dans l'affaire de la démolition de leurs immeubles aux Maristes.

"Plus de 300 ménages sont concernés et les indemnisations varient entre 20 millions, 30 et 40 millions", renseigne un des manifestants qui informe que "des personnes ont même quitté la France pour venir percevoir leur dû. A la grande surprise, il nous a été notifié hier soir que les paiements ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre".





Toutefois, le Secrétaire général de la Sn Hlm, sur Rfm, a rassuré que le paiement se fera très bientôt. « Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour procéder au paiement des indemnisations sous peu ; parce qu’ils ont été avertis qu’il y a une suspension et un nouveau planning qui doit leur être soumis », a déclaré Modibo Sarr. Il ajoute : « On avait même la possibilité de leur dire telle date, mais compte tenu de certaines situations on a préféré attendre pour leur communiquer la date, parce que ce sont des montants considérables ».





Pendant ce temps, les membres du collectif dénoncent l’interpellation de leurs collègues.