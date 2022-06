Manif du 17 juin à Ziguinchor : Guy Marius Sagna et Cie placés sous mandat de dépôt

L'information est confirmée par les responsables de YAW de Ziguinchor qui nous avons joints. L'activiste Guy Marius Sagna et Cie, arrêtés suite à la marche non autorisée du vendredi 17 juin dernier à Ziguinchor, ont été placés sous mandat de dépôt. Une situation déplorable selon Alassane Diédhiou, cadre de Pastef à Ziguinchor et membre de la coalition Yewwi Askan Wi.





Tout comme les leaders de cette coalition au niveau national, les leaders de YAW à Ziguinchor exigent la libération sans condition de toutes ces personnes arrêtées et aussi, que la lumière soit faite suite à la mort des deux jeunes lors de cette manifestation à Bignona et Ziguinchor. Guy Marius Sagna et la trentaine de personnes arrêtées seraient poursuivies pour trouble à l'ordre public, participation à une marche non autorisée et actes de vandalisme entre autres selon les informations reçues.

Guy Marius Sagna sous mandat de dépôt





Après Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aïdara, Guy Marius Sagna et Cie viennent d'être acheminés à la prison de Ziguinchor. Face au procureur, ils ont été tous placés sous mandat de dépôt. Leur procès est prévu devant le tribunal des flagrants délits en début de semaine prochaine, renseignent les membres de YAW à Ziguinchor.