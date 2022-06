Manif du 17 juin : Voici la liste des 34 personnes arrêtées à Ziguinchor

La liste des personnes arrêtées à Ziguinchor

Il ont été arrêtés vendredi dernier lors de la manifestation de la coalition Yewwi Askanwi, interdite par le préfet de Ziguinchor. Ses jeunes pour la plupart, ils ont pris par à la marche organisée par ladite coalition et sont poursuivis pour participation à une marche non autorisée et trouble à l'ordre public. Ils sont présentement au niveau de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Ziguinchor. Selon un document transmis par un plénipotentiaire de Yewwi Askanwi, et dont seneweb a reçu copie, i l s'agit de :





1 Sidy Pascal Diedhiou

2 Idrissa Keita

3 Mamadou Selou Diallo ( mineur)

4 Abel Rodrigo Sitolo Tendeng

5 Babacar Tamsir Coly

6 Cheikh Sourate Youssouph Sagna (membre de Amnesty International/Sénégal)

7 Georges Lazard Mendy

8 Mansour Fam

9 Ibrahima Ba (étudiant en 5 ème année de médecine UASZ originaire de Kaffrine)

10 Mamadou Oury Baldé (Guinéen vendeur de café)

11 MorTalla Ndiaye (né l'année 2004)

12 Ibrahima Thiam (élève en terminale L'1 .2G LDZ originaire de Sédhiou).

13 Ndiaga Thiam (originaire de Keur Massar, mineur).

14 Siaka Badji chef d'entreprise, ex membre de la Croix rouge)





B - Commissariat de police Ziguinchor





1 Louis Jérémy nampama

2 Yaya Camara (17 ans)

3 Ibrahima kambaye (36 ans)

4 Adama Niang

5 Daouda Tine

6 Sellou Badji (36 ans)

7 Oumar sadio (30 ans)

8 Omar Mane (23 ans)

9 Moustapha Ndiaye

10 Martin Diatta

11 Mouhamad Touré (Malien)

12 Souleymane Alassane Diallo (28 ans)

13 Samir Koulati Manga (32 ans)

14 Mmadou Cissé (25 ans), Malien

15 Mamadou Cissokho (33 ans)

16 Cheikh Oumar Bayo

17 Ahmed Mbodj (43 ans)

18 Guy Marius Sagna

19 Boubacar Sagna (39 ans)