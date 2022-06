Manif du 29 juin : Les commerçants de Centenaire implorent le report jusqu'à…

Les commerçants de Centenaire supplient l’opposition à surseoir à sa marche du 29 juin 2022. Ils demandent à la coalition Yewwi Askan Wi de repousser leur rassemblement jusqu’après la Tabaski. En effet, lors d’une conférence de presse tenue aujourd'hui Massamba Ndiaye déclare :



"Nous souffrons le martyr à chaque manifestation. Nos rideaux sont baissés. Nos bagages sont gâtés, volés sans parler des agressions et des vols ».

Selon le porte-parole du jour, à chaque rassemblement des malveillants se mêlent aux groupes, piétinent leurs marchandises et agressent leurs clients.

«Depuis hier, les gens m’appellent sans cesse. Ils se demandent comment vont-ils pouvoir récupérer leurs marchandises. Le pire c’est quand il y a manifestation personne n’osera sortir de peur de se faire agresser, ou voler. Ceette situation nous fait perdre beaucoup d’argent .Tout le monde sait qu’une marche peut commencer à un jour et une heure précise mais nul ne peut dire à quand va-t-elle finir. C'est pourquoi nous les supplions même afin qu'ils pensent à nous et reportent cette marche".

A cet effet, Aïssatou Sarr victime de la manifestation précédente interpelle Yewwi et toute l’opposition.

"Nous leurs demandons de reporter la marche jusqu’après l’événement. Nous sommes des commerçants et la Tabaski est un événement plus que important pour nous. Les marches sont le plus souvent infiltrées par les bandits et délinquants .Moi qui vous parlent, lors de la précédente manifestation, des personnes ont arraché le sac où j’avais mis de l’argent pour aller récupérer de la marchandise. Donc j’étais obligée de rentrer les mains vides ce qui est déplorable pour un soutien de famille qui doit nourrir ses enfants ainsi que sa famille » plaide-elle.

Dans sa déclaration elle dit : «Aucun homme politique ne vaut la peine qu’on se fasse tué, blessé, ou enfermé, ils sont tous pareils et ne sont là que pour défendre leur intérêt personnel .

Ainsi, ces commerçants exhortent la population à rester chez eux et attendre le jour des élections pour élire leurs candidats dans le calme et la tranquillité.