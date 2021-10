Manif interdite : Les enseignants des classes passerelles haussent le ton et fixent un ultimatum à l'Etat

Les enseignants des classes passerelles menacent...

Les enseignants des classes passerelles qui avaient décidé de manifester hier mercredi, ont renoncé, pour le moment, à leur marche suite à l’appel du directeur des ressources humaines du ministère de l’Education nationale. Selon « Rewmi Quotidien », ces derniers ont décidé de surseoir à la marche initié par Saourou Sène, secrétaire général du Saems et Cheikh Mbow, secrétaire exécutif de la Cosydep qui plaidait pour que ces derniers soient intégrés sur la liste de recrutement des 5000 enseignants prévu par l’Etat du Sénégal.





Pour le vice-président de l’amicale des enseignants des classes passerelles du Sénégal, le directeur des ressources humaines du ministère de l’Education nationale n’a pas encore joint l’acte à la parole. « Jusqu’à présent, il n’y a pas d’avancée significative tendant à la résolution de ce problème. C’est ce qui a motivé même l’introduction d’une demande de manifestation depuis le jeudi passé. On a reçu une demande de notification, hier mardi, comme quoi cette manifestation a été interdite. Nous sommes dans un pays de droit et la marche est un droit constitutionnel. C’est la constitution qui nous le permet, a affirmé Cheikhou Omar Cissokho.