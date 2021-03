Manifestants tués : Amnesty déplore les enterrements à la va-vite et compte saisir les juridictions internationales

Amnesty réclame justice et exige toute la lumière sur les manifestants tués lors des émeutes au Sénégal.«Il n’est pas question que ces morts soient jetés aux oubliettes et que les coupables restent impunis. D’ici décembre, si rien n’est fait, Amnesty va saisir les juridictions internationales» a, déclaré le président d’Amnesty/Sénégal, Amadou Diallo.Selon Les Échos, il n’exclut pas de saisir la Cour pénale internationale (CPI).Par ailleurs, il déplore les enterrements à la va-vite et sans autopsie.Il annonce qu’Amnesty est en train de recenser les morts pour avoir les bons chiffres.