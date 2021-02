Manifestation de Dame Mbodj et Cie: Voici la liste des 21 personnes arrêtées

Après l’interdiction préfectorale, le collectif dénommé le « peuple », a bravé la décision du préfet de Dakar Alioune Badara Samb. Et lors de leur manifestation à la place de l’indépendance, 21 d’entre eux ont été mis aux arrêts dont Dame Mbodj du Cusems authentique et Abdou Karim Gueye du mouvement nittu deugg. Et voici la Liste des personnes arrêtées:-Abdou Karim Gueye-Dame Modj-Ousmane Sarr-Mohamed Thierno Sall-Amadou Mansour Ogoubiyi-Jean Paul Bassene-Mamadou Fallou Gueye-Assane Gueye-Ismaela Diakho-Thierno Top-Siaka Diop-Aboubacar Marega-Cheikh Ahmet Tidiane Ndiaye-Fallou Mbaye-Magueye Sarr-Magueye Sarr-Beyna Gueye-Vieux Seydi-Babacar Sy Fall-El Hadj Diop Faye