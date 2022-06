Manifestation de demain : Les commerçants de Colobane invitent l’Etat à assurer leur sécurité

En prélude à la manifestation de demain, les commerçants du marché Colobane ont haussé le ton. Ils ont fait part de ce qu’ils vivent au quotidien pendant les rassemblements politiques. Selon eux, ils sont les principales victimes de ces manifestations impactent leur travail.







Selon leur porte-parole, Saër Kane, ces commerçants en ont marre de ces vives tensions répétitives entre opposition et pouvoir plus précisément entre Ousmane Sonko et le Président Macky Sall.





Ainsi, ils appellent l’Etat à assurer leur sécurité. Cette fois-ci ils comptent réagir si toutefois des personnes tenteraient semer le désordre dans ledit marché.





Si rien n’est fait pour contrer cela, Saër Kane et Cie prendront leur responsabilité.