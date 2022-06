MANIFESTATION DE YEWWI : Ces régulateurs sociaux qui ont désamorcé la bombe

Un vent de décrispation souffle sur le landerneau politique sénégalais. Si les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) ont annoncé, hier, avoir renoncé à leur manifestation, du fait de l’approche de la Tabaski et la tenue des examens, comme le Bac technique et général, l’intervention en coulisse de certains régulateurs sociaux y a été aussi pour quelque chose.



Car, la coalition Yewwi Askan Wi a décidé de renoncer à sa mobilisation d’hier, qui a été interdite, grâce à une demande de Thierno Madani Tall, Khalife de la famille omarienne, Babacar Ngom, Président directeur général de la Sedima, Ababacar Mboup, coordonnateur de Samm Jikko Yi, Mody Guiro, Secrétaire général de la Cnts, Mawdo Malick Mbaye et des officiers de l’Armée à la retraite.



D’après Le Quotidien, ces médiateurs de l’ombre discutaient avec Khalifa Sall, Dame Mbodji et Ousmane Sonko qui ont accepté de renoncer à la mobilisation. Hier, Babacar Ngom s’est même rendu au siège du Parti pour le rassemblement, où a eu lieu le point de presse de Yaw, pour rencontrer les différents leaders de la coalition de l’opposition.