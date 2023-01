Manifestation devant la Primature, pour exiger la libération de Pape Alé Niang : Les trois activistes sous mandat de dépôt

Les trois activistes, Ousmane Sarr, Bayna Guèye et Sarang Diallo, poursuivis pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l'ordre public, ont été placés sous mandat de dépôt.